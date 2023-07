A organização da sociedade civil OMUNGA iniciou segunda-feira, 24, uma série de contactos com os Grupos Parlamentares do MPLA, UNITA, PRS e com a Casa Civil do Presidente da República, para apresentar um estudo de opinião sobre a percepção dos cidadãos sobre as autarquias locais.

A direcção da OMUNGA, que defende o referendo sobre eleições, foi já recebida pelo Grupo Parlamentar do MPLA, encabeçado pelo primeiro vice-presidente Joaquim António dos Reis Júnior.

Ainda na segunda-feira, a OMUNGA também foi recebida pelo líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, com quem abordou a conclusão do pacote legislativo autárquico.

Esta terça-feira, 25, a OMUNGA vai ser recebida pelo Grupo Parlamentar misto PRS/FNLA e pela Casa Civil do Presidente da República.

A OMUNGA entende ser crucial o diálogo com as autoridades no sentido de se levar em conta a visão dos cidadãos para a construção de um Estado Democrático e de Direito.

Recentemente três organizações da sociedade civil angolana exortaram o Presidente João Lourenço a realizar um referendo sobre a nova divisão político-administrativa e as eleições autárquicas.

As organizações Friends of Angola, OMUNGA e Movimento Jovens para as Autarquias sublinharam que o Chefe de Estado angolano "assumiu de livre e espontânea vontade que as primeiras eleições autárquicas em Angola teriam lugar em 2020" e passados dois anos anunciou a nova divisão político-administrativa, de 18 para 20 províncias e de 164 para 581 municípios.

"Hoje, infelizmente, o mesmo Presidente da República lidera um conjunto de manobras que visam inviabilizar a institucionalização das autarquias, permitindo a agenda do seu partido subverter a política de Estado e o avanço do País", consideraram as três organizações.