Os partidos políticos da oposição não percebem a decisão do Conselho de Ministros de apreciar, nos próximos dias, três iniciativas legislativas no quadro do Pacote Legislativo Autárquico, nomeadamente as propostas de Lei Orgânica da Polícia Municipal, sobre as Medidas de Transição a adoptar para a Implementação das Autarquias e a do Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Órgãos e Serviços das Autarquias, sem que a Assembleia Nacional aprove a Institucionalização das Autarquias Locais, documento determinante para a conclusão do processo.

Alguns responsáveis dos partidos políticos interpelados pelo Novo Jornal dizem que essa posição é uma forma do Executivo ganhar tempo para retardar a realização das eleições autárquicas em Angola.

O Grupo Parlamentar da UNITA defende que a prioridade da Assembleia Nacional deve ser a conclusão do pacote legislativo autárquico, para devolver o poder ao povo soberano.

Segundo a UNITA, a não aprovação do pacote legislativo autárquico é "negar direitos constitucionais e manter o povo dependente da vontade de um homem e de um regime autocrático por via da indigência, miséria, analfabetismo, corrupção e clientelismo partidário".

O secretário-geral do Bloco Democrático, Muata Sebastião, também defende como prioridade a provação da Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias no País.

"Porque que é que a Assembleia Nacional não aprova a Institucionalização das Autarquias, o único diploma do pacote legislativo autárquico que falta. E a preocupação é apreciar a Lei Orgânica da Polícia Municipal, sobre as Medidas de Transição a adoptar para a Implementação das Autarquias e a do Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Órgãos e Serviços das Autarquias?", interrogou o secretário-geral do Bloco Democrático, Muata Sebastião.

Segundo o político, o partido no poder e o seu Executivo não têm vontade política para que haja eleições autárquicas no País, numa altura em que o eleitorado perdeu a confiança nos governantes que pouco ou nada fazem em prol das suas necessidades.

O Presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, diz que todas as manobras do MPLA e do Executivo estão identificadas, porque não faz sentido apreciar tais diplomas, deixando para trás a Institucionalização das Autarquias, que é um documento chave neste processo.

"As Leis Orgânica da Polícia Municipal, sobre as Medidas de Transição a adoptar para a Implementação das Autarquias e a do Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Órgãos e Serviços das Autarquias são diplomas que deveriam serem aprovadas mais tarde. Esta, por enquanto, não devia ser a prioridade do Executivo", acrescentou.

Segundo ele, os partidos com ou sem assento na Assembleia Nacional, a sociedade civil e a população em geral vão continuar pressionar o Executivo para que neste ou no próximo ano, Angola realize pela primeira vez as eleições autárquicas no País.

O porta-voz da FNLA, Ndonda Nzinga, diz que a aprovação da Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias em Angola é fundamental para a conclusão do pacote legislativo autárquico.

"Aprovem a Institucionalização das Autarquias Locais e posteriormente entram em discussão os outros diplomas. As eleições autárquicas não podem continuar a ser adiadas", concluiu.