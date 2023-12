Os partidos políticos da oposição acusam o Executivo de querer esquivar-se à realização das eleições autárquicas ao anunciar medidas que permitem que a partir do primeiro trimestre do próximo ano os cidadãos peçam contas aos administradores municipais de todo o País, nomeadamente esclarecimentos sobre como é gasto o dinheiro público.

Na opinião do membro do Comité Permanente da UNITA, Ernesto Mulato, "esta ideia é mais um exercício de não pensar nas autarquias e fazer dormir os angolanos"

"O MPLA brinca com os angolanos, pisoteia a boa vontade dos angolanos. Outros povos, quando isto acontece, saem à rua, aqui dá-se beijos aos governantes. Veremos o que se fará como pressão, de resto é brincadeira", acrescentou.

O presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, diz que esta posição tomada pelo Executivo "é um sinal claro" de que em Angola não haverá nos próximos anos eleições autárquicas.

"Só agora é que os cidadãos vão acompanhar a forma como é gasto o dinheiro público? o que andaram a fazer? Porque é que este exercício só acontece agora, numa altura em que os angolanos estão ansiosos pela realização adas autarquias este ano?", questionou o político, frisando que não há vontade política do regime que o País realize eleições autárquicas.

O porta-voz da FNLA, Ndonda Nzinga, diz que mesmo com esta posição do Executivo, o seu partido vai continuar a pressionar para que as eleições autarquias tenham lugar o "mais rápido possível" no País.

"A melhor forma de os cidadãos exigirem a prestação de contas por parte dos administradores municipais é com a realização das eleições autárquicas", referiu o político, questionando o porquê de só hoje, e não antes, os cidadãos puderem exigir a prestação de contas.

Na sua opinião, Angola só poderá atingir o desenvolvimento desejado com a realização das eleições autárquicas.

Em vários pronunciamentos, os dirigentes do MPLA têm reafirmado o compromisso de realização das eleições autárquicas, frisando que "o partido no poder não tem medo que este pleito eleitoral tenha lugar no País".

O ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, disse recentemente que se encontram em construção no País mais de 70 infra-estruturas administrativas, enquadradas na criação de condições para a implantação das autarquias em Angola.

Refira-se que os administradores municipais de todo o País vão passar a prestar contas aos cidadãos sobre como é gasto o dinheiro público a partir do primeiro trimestre do próximo ano.

A informação é do Coordenador do Grupo Técnico de Implementação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios "PIIM", Márcio Daniel.

Segundo Márcio Daniel, trata-se de uma nova forma de dinamização da transparência.

"O Ministério da Administração do Território vai levar a cabo uma nova iniciativa designada por "Fórum Municipal de prestação de contas" em que os administradores municipais vão diante do soberano do município, que é o cidadão, para prestar contas sobre a execução de projectos de âmbito local", disse.