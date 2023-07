Os partidos políticos com assento na Assembleia Nacional responsabilizaram esta quinta-feira, 27, as políticas de execução orçamental "não transparentes" do Executivo de terem mergulhado as famílias angolanas "numa miséria absoluta".

A UNITA, por exemplo, declarou que o excesso de endividamento externo que se registou em 2021 corresponde a 11 mil milhões de Kwanzas, equivalentes a metade do valor de todo o orçamento aprovado pela Assembleia Nacional.

"O titular do poder executivo endividou o País acima do défice previsto no OGE. O peso da dívida pública sobre o Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos três anos continua acima do limite de 60 por cento estabelecido na Lei", diz a UNITA, salientando que o recurso às linhas de crédito também foi feito acima do previsto.

Segundo a informação avançada pelo Grupo Parlamentar, que está a debater a Conta Geral do Estado referente ao ano de 2021, os limites orçamentais de endividamento aprovados pela Assembleia Nacional não são respeitados e por isso o Governo deve ser responsabilizado.

Segundo a UNITA, que cita dados das organizações nacionais e internacionais, Angola está entre os 20 países mais miseráveis do mundo, ocupando o 13.º lugar, e a nível da corrupção, o País ocupa o lugar 116 entre 180 Países do mundo.

"Avaliando o ambiente de negócios, Angola está entre os últimos 12 países entre 190 avaliados quanto à boa governação a partir do Índice Ibrahim. Angola está entre os 10 últimos países da África", acrescenta a UNTA, considerando como real a taxa de inflação acima dos 19%, e a taxa básica de juro fixada pelo BNA de 17%, o que faz com que Angola tenha uma das cinco taxas mais altas do continente africano.

Para a UNITA, "o dinheiro de Angola tem de comprar saúde, boa educação e ensino de qualidade, habitação condigna, promover emprego, riqueza, prosperidade e felicidade".

Refere ainda que o dinheiro do Estado não deve servir para perseguir adversários políticos ou prender activistas cívicos, deve servir para pagar bons salários aos funcionários públicos.

A líder do Partido Humanista de Angola (PHA), Belas Malaquias, disse haver inconformidades nas demonstrações financeiras e patrimoniais nos relatórios e registos contabilísticos em algumas rubricas".

A deputada diz-se preocupada com a miséria absoluta que atravessam as famílias angolanas, acrescentando que a Conta Geral do Estado deveria apresentar a realidade dos factos.

O presidente do Grupo Parlamentar misto PRS/FNLA, Benedito Daniel, disse que a Conta Geral do Estado de 2021 não foi executada no seu todo com "transparência e rigor".

O também líder do PRS apontou vários exemplos de miséria "a que a maioria dos angolanos está submetida devido às más políticas do Executivo".

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, disse no Parlamento que a Conta Geral do Estado referente ao ano de 2021 fechou com um saldo positivo de 4,28 biliões de kwanzas.

O documento, apresentado pela ministra à Assembleia Nacional, indica que em 2021 o serviço da dívida interna situou-se em Kz 4,51 biliões, dos quais cerca de Kz 3,31 biliões correspondem a pagamento de principal e Kz 1,20 biliões de pagamento de juros e comissões.

O Tribunal de Contas (TC) entregou recentemente à Assembleia Nacional (AN), o parecer técnico à Conta Geral do Estado (CGE) referente ao exercício económico de 2021, contendo 98 recomendações, das quais 59 já vêm do ano anterior.