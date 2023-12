Oposição diz que instalação das representações dos direitos humanos em todo o País é "boa notícia", mas alerta para a "constante" violação desses direitos em Angola

Os partidos políticos da oposição esperam que com a instalação das delegações dos direitos humanos nas 18 províncias do País, o Governo angolano olhe com "muita responsabilidade" para "a violação dos direitos humanos que são recorrentes em Angola".