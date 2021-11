A faltar pouco menos de um ano para a realização das eleições gerais, em Malanje, partidos na oposição com acento parlamentar denunciam subida de tom nos actos de intolerância política, que supostamente deixou de ser uma prática exclusiva de militantes do partido no poder.

Por exemplo, Mardanês Calunga, secretário provincial da UNITA, diz que, só neste mês, o partido de que é integrante registou dois actos de intolerância. O primeiro, ocorrido no município sede, concretamente na comuna do Ngola Luís, envolveu alegadamente um grupo de sobas que, em concertação com supostos elementos da administração do Estado, arrancaram o mastro e tiraram bandeiras do Galo Negro de um ponto onde estavam colocadas.

