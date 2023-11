A equipa económica do Executivo compareceu esta sexta-feira, 24, no Parlamento, para prestar os esclarecimentos que se impõem sobre o Orçamento Geral do Estado 2024, que estima receitas e despesas em 24,7 biliões de Kwanzas. Os deputados à Assembleia Nacional entendem que enquanto milhares de hectares de terras permanecerem na posse de titulares de fazendas abandonadas, será "prematuro" falar em diversificação da economia no País, onde que a crise económica afecta todos os sectores.

Os deputados que estão a discutir na especialidade o Orçamento Geral do estado 2024 sugerem ao Governo que retire licenças a proprietários de fazendas abandonadas, para serem transferidas para novos investidores.

"Se o Executivo quer ver efectivado o programa de diversificação da economia, deve urgentemente reaver terras a quem não as explora para tirar o melhor proveito possível", defendeu o deputado da UNITA, Armando Manuel Kaquepa.

"Os terrenos destinados para a agricultura e sem aproveitamento útil há vários anos devem ser revertidos a favor do Estado. Não podemos permitir, sendo Angola um País com ricos solos, e por orgulho de certas pessoas, não deixar produzir os interessados", acrescentou, salientando ser necessário facilitar os mecanismos para os agricultores terem acesso à banca.

Na sua opinião, a agricultura familiar representa mais de 90 por cento de toda a produção agrícola do País e os camponeses têm dificuldades para ter acesso a crédito agrícola.

O deputado do MPLA, João Gaspar, destacou os investimentos no sector da energia que levaram o País a atingir um nível de oferta do produto superior ao necessitado pelo sector industrial e doméstico.

"A barragem de Laúca, uma obra imponente de engenharia civil, que conta com uma capacidade instalada de até 2.070 MW, torna-se, neste momento, na maior de Angola, com uma contribuição de 40 por cento de energia eléctrica para as necessidades de consumo actual no País. Mas, infelizmente, em Malanje onde está localizada a barragem, dos 14 municípios, apenas quatro têm energia electrica", lamentou, apelando aos responsáveis do sector que revejam a situação destas comunidades.

Relativamente ao sector do Comércio, o deputado da UNITA, João Cawesa, lamenta haver fraco controlo da Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) nas acções de fiscalização para travar a especulação de preços no mercado.

"Os estrangeiros é que mandam em Angola. Ditam os preços sob o olhar das autoridades competentes, criando transtornos na vida dos cidadãos com o poder de compra muito fraco", sublinhou.

"Os preços sobem mas o salário base mantém-se. Os preços dos bens e serviços em Angola mantêm uma trajetória ascendente. A inflação está a subir e a deixar os angolanos com pouco poder de compra", acrescentou.

Os deputados estão ainda preocupados com a subida regular da inflação, que pode nos próximos dias obrigar o Executivo a rever o Orçamento Geral do Estado 2024.

A deputada do MPLA, Paula Oliveira, está preocupada com as denúncias que recebem sobre crimes ambientais que já tem acontecido com alguma regularidade na baía do Mussulo.

"Toda a Baía do Mussulo, as praias do Benfica, da Corimba, da Samba, da contra-costa do Mussulo estão a ser afectadas pela grande quantidade de lixo que se descarrega no mar", disse a deputada.