Políticos, sociedade civil e empresários defendem que o discurso do Presidente da República, a ser proferido no sábado, 15 de Outubro, na abertura do V ano Legislativo na Assembleia Nacional, seja realista e reflicta a actual situação que o País vive. Os partidos da oposição esperam que João Lourenço não se esqueça do assunto "eleições autárquicas" no seu discurso sobre o estado da Nação.

A UNITA, na voz do deputado Cacique Pena, espera que o Presidente da República, João Lourenço, fale da Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais, o único diploma do pacote legislativo autárquico que ainda não foi à votação final na Assembleia Nacional.

"Queremos que na primeira plenária, depois de abertura do da V Legislatura, a institucionalização das autarquias locais conste da agenda de trabalhos", disse ao Novo Jornal o parlamentar.

O sobrinho do falecido líder da UNITA, Jonas Savimbi, referiu que João Lourenço deve também falar sobre o figurino da Assembleia Nacional que permite à oposição tomar certas posições no que diz respeito à aprovação de diplomas em consenso.

Sobre a reconciliação nacional, disse que está no bom caminho, com o encontro realizado entre o Presidente da República e o líder da UNITA, em que foi defendida a necessidade de mais diálogo entre o Executivo, partidos políticos e sociedade civil.

O deputado do PRS, Rui Malopa Miguel, referiu que o Presidente da República já disse tudo durante a cerimónia da tomada de posse e apenas nada referiu sobre as autarquias.

"Tudo o resto já falou no seu discurso do empossamento. Mas há um assunto a que ele não fez referência: as autarquias. Este é um assunto que mexe com o País", salientou, frisando que o seu partido quer que João Lourenço se debruce com alguma propriedade sobre este assunto, dando luzes aos angolanos sobre a data.

"Já que o Presidente da República vai falar ao Parlamento, esta era uma grande oportunidade para explicar detalhadamente este processo da realização das eleições autárquicas", concluiu.

O membro do comité central da FNLA e secretário provincial desta organização política em Luanda, Xavier Gonçalves Bunga, é da mesma opinião, sublinhando que as eleições autárquicas têm um papel importante no desenvolvimento do País.

"A sua implementação em Angola vai ajudar ao crescimento rápido da economia e diminuir a pobreza extrema que afecta os angolanos", defendeu Xavier Gonçalves Bunga, que quer que o Chefe do Estado dê garantias aos angolanos para este processo.

Este responsável da FNLA espera ainda por um discurso mais aberto, que possa revitalizar a esperança da juventude angolana que se tem queixado de vários problemas sociais.

Na óptica Xavier Gonçalves Bunga, o Presidente da República deve focar-se mais nas suas acções, atendendo à questão do aumento da delinquência juvenil e da taxa de desemprego que agita a juventude.

O presidente da Aliança Patriótica Nacional (APN), Quintino de Morreira, que não conseguiu eleger deputados no pleito eleitoral de 24 de Agosto, lamentou que desde a instauração do sistema de multipartidarismo em Angola em 1991, o País nunca tenha realizado eleições autárquicas.

"Nos PALOP e CPLP este processo é já uma realidade. Não compreendemos porque é que isso não acontece em Angola. Para o bem o desenvolvimento do País e da democracia, esperamos que senhor Presidente da República fale seriamente sobre as autarquias no seu discurso", disse.

Na sua opinião, a institucionalização das autarquias em Angola é uma forma da oposição e da sociedade civil participarem na governação do País.

O empresário Simão Tubaya Neto espera também que o Presidente da República faça referência ao apoio aos empresários nacionais, para se criarem mais postos de trabalho para a juventude.

"Temos no País um número elevado de jovens com formação média e superior sem emprego. Trata-se de um problema que é necessário resolver urgentemente, a fim de se ir reduzindo o número de desempregados em Angola", disse Simão Tubaya Neto.

O empresário reconhece que apesar dos esforços do Governo, o mercado do trabalho informal é a principal fonte de renda da maioria das famílias angolanas e o crescente aumento da pobreza no País é evidente.

O jurista Salvador Freire dos Santos gostaria de ouvir um discurso do Presidente da República ligado à vida dos angolanos na sua plenitude social, económica, política e da justiça.

"O discurso do Presidente da República deve retratar fundamentalmente sobre a mortalidade infantil, a taxa de analfabetismo, nível de desemprego, grau de indigência, pobreza em que estão os angolanos", apontou.

"Queríamos ouvir um discurso que influenciasse a sociedade a combater comportamentos que criam indignação, tais como a corrupção no País, violência doméstica e policial, respeito pelas liberdades fundamentais, a diversidade de opinião e do contraditório", frisou, esperando que o discurso seja realista e reflicta a actual situação do País.

O professor universitário Barnabé Kivuila espera que o Chefe de Estado continue ao longo deste mandato com as reformas estruturais que se impõem, "certo de que só com uma efectiva alteração do paradigma de governação do País haverá uma Angola diferente no futuro".

"O País deverá continuar a combater práticas erradas e condenáveis. A justiça não pode ser selectiva, prejudicando apenas aqueles que não têm influência ou dinheiro", referiu.