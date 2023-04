A Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA) tem um novo secretário provincial em Luanda, a principal praça política do País.

Tavares Victor Mbule, antigo secretário municipal da UNITA no município de Cacuaco, substitui agora no cargo Domingos Epalanga, depois deste ter sido pré-candidato ao cadeirão máximo da organização juvenil do "Galo Negro", agora liderada por "Nelito Ekuikui".

O novo líder do braço juvenil do maior partido da oposição em Angola, UNITA, conferiu posse esta quinta-feira,05, a 33 novos membros do executivo daquela organização partidária que tem agora Bonifácio Milhões como o novo secretário-geral adjunto da JURA.

O jovem Edmilson Epalanga é agora o novo secretário nacional para mobilização da JURA enquanto Oliveira Francisco "Buka Tanda" foi indicado por Nelito Ekuikui para o cargo de secretário-nacional para comunicação e marketing.

Entre os vários membros da JURA que tomaram posse, esta quinta-feira, em Luanda, Bonifácio Milhões é o único nomeado para o cargo de secretário provincial.

Durante a tomada de posse dos novos membros do executivo da JURA, o secretário-geral daquela organização, Nelito Ekuikui, acusou, o MPLA de instrumentalizar o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e por essa razão a JURA decidiu suspender a sua participação neste órgão.

Nelito Ekuikui considera que o CNJ nos últimos anos se tem desviado da sua missão fundamental.

O secretário-geral da JURA acusa o CNJ e de ser o "braço de apoio" do Presidente da República João Lourenço.

"A direcção da UNITA, partido político interessado e vocacionado para o poder, não pode estar numa organização que legitima acções para a manutenção do poder do MPLA", frisou o também deputado à Assembleia Nacional.