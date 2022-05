João Manuel Gonçalves Lourenço está na recta final do seu mandato, cujos primeiros 100 dias de Governo ficaram marcados por «um grande apoio popular», mas, rapidamente, viu-se cercado por acusações que apontam para a asfixia do Estado Democrático de Direito. Nesta edição especial sobre «os últimos 100 dias de presidência», quinze personalidades independentes e políticas avaliam o desempenho daquele que se apresentou como «discípulo» de Deng Xiaoping, histórico ditador chinês conhecido pelas reformas económicas.

A partir deste sábado, 7 de Maio, começa a contagem regressiva dos últimos 100 dias para a eleição de um novo Governo. Dentro de 100 dias, precisamente na segunda quinzena de Agosto, os angolanos vão decidir se renunciam ou se irão renovar o contrato social, assinado a 23 de Agosto de 2017, com o actual "inquilino" do Palácio da Colina de São José.

As acções do Presidente João Lourenço e do partido que suporta o seu Governo, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), serão alvo de avaliação por parte do poder popular, num sufrágio universal que a Constituição da República impõe que seja "livre, igual, directo e secreto".

O mandato de Lourenço foi marcado por avanços, recuos e contrastes. Há os que lhe dão crédito pela forma como fez do combate à corrupção a bandeira para o rigor na gestão dos recursos públicos e acabar com o monopólio no mercado. E há os que o criticam por ter feito da luta anticorrupção uma perseguição aos antigos homens de confiança do ex-Presidente Eduardo dos Santos e de ter "apadrinhado" o surgimento dos "Novos Donos Disto Tudo", uma referência aos grupos económicos que detêm o monopólio da contratação pública com o Estado, nomeadamente a Carrinho, Omatapalo, Gemcorp e Mitrelli.

Entre os prós, os contras e os indecisos, dentro de 100 dias, os cidadãos nacionais maiores de 18 anos, que se tenham registado, terão a oportunidade de escolher um novo Presidente ou apostar na continuidade. É assim que funcionam, pelo menos, as sociedades democráticas em que o poder representativo emana do povo.

Dentro de uma semana, por imposição da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, o Presidente da República deve auscultar a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) e o Conselho da República e, posteriormente, convocar as eleições gerais. No máximo, à luz do artigo 112.º da Constituição, João Lourenço tem até o dia 29 deste mês para convocar as eleições. A convocação do pleito eleitoral deve ocorrer até 90 dias antes do termo do mandato do Presidente da República e dos representantes de todos os angolanos.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)