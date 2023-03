O Parlamento angolano aprovou esta quarta-feira, 29, o projecto de resolução que da seguimento ao pedido de autorização do Presidente da República para a manutenção do destacamento angolano da força em estado de alerta da SADC em Moçambique, com 187 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.

O Grupo Parlamentar da UNITA, votou a favor, segundo o deputado Alcides Sakala, porque o combate ao terrorismo em Moçambique envolve deve envolver todos os países membros.

"Estamos solidários com o povo de Moçambique, porque as acções terroristas ameaçam o continente africano", disse Sakala.

Angola participa no esforço regional da missão da SADC para a manutenção da paz em Moçambique com 20 militares, designadamente dois oficiais no mecanismo de cooperação regional, oito oficiais no comando da força e 10 tripulantes de aeronave.

A missão angolana contempla ainda meios materiais, nomeadamente uma aeronave de projecção aérea estratégica, do tipo IL--76, meios financeiros no valor de 1.174.307 dólares, com a duração de três meses, incluindo igualmente apoio logístico e treino, para fortalecer a capacidade das Forças Armadas de Moçambique.