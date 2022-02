Os deputados à Assembleia Nacional aprovaram hoje, por unanimidade, as propostas de Lei sobre o Direito de Petição, da Acção Popular, dos Postos e Distintivos da Polícia Nacional e de Anti-dopagem no Desporto, da iniciativa legislativa do Executivo e da UNITA.

A proposta de Lei sobre Direito de Petição, da iniciativa da UNITA, passou na votação final global com 165 votos, nenhum contra e nenhuma abstenção, ao passo que as de Acção Popular, Postos e Distintivos da PN e de Anti-Dopagem, da iniciativa legislativa do Executivo, passaram com 161, 158 e 160, respectivamente.

Relativamente à proposta de Lei sobre a Petição, o diploma aprovado veio preencher um vazio legal existente, na defesa dos direitos dos cidadãos que reclamam a existência de instrumentos que regulem a sua aplicação prática.

Na sua declaração de voto, a deputada da UNITA, Mihaela Webba, disse que o que se pretende com a Lei é regular o que todos angolanos já fazem.

"Quando apresentámos o documento para ser discutido no Parlamento fomos mal interpretados, mas depois de vários debates foi entendida a importância desta Lei e a UNITA reconhece essa unanimidade", disse.

O deputado do MPLA, Nvunda Salucombo, disse que o seu Grupo Parlamentar votou a favor porque a presente Lei vai consolidar o processo democrático em curso em Angola.

"Isto demostra o diálogo entre todas as forças políticas representadas na Assembleia Nacional", frisou.

De acordo com o documento, as petições subscritas por mais de 1000 cidadãos e ate" 10.000 pessoas são apreciadas pela comissão parlamentar competente, em debate que tem lugar logo a seguir a` apresentação do respectivo relatório final pelo deputado ao qual foi distribuído.

Com esta Lei o Grupo Parlamentar da UNITA pretende demonstrar que está preocupado com o exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos e nesta base vai, tal como agora, implementar um conjunto de tarefas no sentido de apresentar propostas de legislação que concretizem os direitos fundamentais dos cidadãos angolanos consagrados na Constituição da República de Angola.

Proposta de Lei sobre o Direito da Acção Popular

No que diz respeito à proposta de Lei sobre o Direito da Acção Popular, o diploma vai permitir à sociedade, de forma colectiva, agir contra o Estado para a defesa dos seus interesses.

A deputada da UNITA, Sofia Mossonguela, que leu a declaração de voto do Grupo Parlamentar do seu partido, disse que este é um instrumento importante que está consagrado na Constituição da República de Angola.

"É um instrumento legal que garante o exercício da cidadania. Votámos a favor porque estamos com todos os cidadãos", referiu.

A Lei hoje aprovada vai regular os casos e termos em que é conferido e exercido o direito de acção popular cujos interesses tutelados abrangem a saúde pública, património público, histórico e cultural, ambiente, ordenamento do território, qualidade de vida, defesa do consumidor, legalidade dos actos e normas administrativas, entre outras áreas.

Segundo o documento, a acção popular é aquela em que os cidadãos, organizadamente, de forma colectiva, vai junto do Estado reclamar sobre determinados direitos que colectivamente têm.

O Direito da Acção Popular está consagrado nos artigos 74 e 73 da Constituição da República.

Proposta de Lei dos Postos e Distintivos da PN

A Lei que garante que o comandante-geral da Polícia Nacional passa a ter competência de propor a nomeação e promoção de oficiais comissários, ouvido o Ministério do Interior, bem como promover e graduar oficias superiores, comunicando o facto ao titular da pasta, foi também aprovada por unanimidade Parlamento.

A Lei dos Postos e Distintivos da Polícia Nacional determina que, ao contrário que sucede actualmente, seja o comandante-geral a assumir a competência de propor a nomeação e promoção dos oficiais comissários.

Refira-se que a proposta de alteração a lei nº9/08 Lei dos postos e Distintivos da Polícia Nacional resulta do aprofundamento e do incremento da Política Nacional de Segurança Pública e da Política de Modernização do Sistema de Defesa e Segurança Nacional, previstos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, com enfoque na modernização dos órgãos de defesa e segurança, mais concretamente à Política nº 24, relativa à segurança nacional e dos cidadãos.

A alteração pontual, segundo o documento, versa, igualmente, sobre os distintivos para o cargo de segundos comandantes-gerais da Polícia Nacional.

Com efeito, serão criados distintivos próprios para o cargo de segundos comandantes-gerais, que passam a ter uma cor dourada, de modo a diferenciá-los exteriormente dos demais oficiais com postos equivalentes.

A alteração surge pelo facto dos segundos comandantes-gerais da PN ostentarem os postos e distintivos de comissário-chefe, que são iguais aos dos demais oficiais comissários-chefes que não exercem o cargo, tais como o inspector-geral da PN e os comandantes das polícias de especialidade.

Em consequência da criação de diferentes distintivos para o cargo de segundo comandante-geral, será também alterada a cor do distintivo ostentando pelo comandante-geral, que passará a ser de cor idêntica aos dos segundos comandantes, atendendo a que ambos fazem parte da estrutura de comando da corporação.

Lei de Anti-dopagem no Desporto

A Lei de Anti-dopagem no Desporto visa harmonizar o regime jurídico da luta contra a dopagem à Constituição da República, à Convenção Internacional Contra a Dopagem no Desporto e ao Código Mundial Anti-dopagem.

Com sete capítulos, oito secções e 72 artigos, visa estabelecer o regime jurídico contra a dopagem, adoptando as normas e os princípios do Código Mundial Anti-dopagem aplicável no direito angolano.

Com efeito, as federações desportivas deverão adaptar o seu regulamento às normas de controlo e luta anti-dopagem, no quadro dessa Proposta de Lei.

O incumprimento desse pressuposto deverá implicar a impossibilidade das federações beneficiarem de qualquer tipo de apoio público, além da perda do estatuto de utilidade pública desportiva, dos apoios técnicos, materiais, humanos e financeiros.