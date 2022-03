Parlamento começou a debater na especialidade a legislação laboral

As propostas de Lei do Código de Processo de Trabalho Angolano e do Código do Procedimento Administrativo, que têm como objectivos, segundo o Governo, reforçar as garantias jurídicas dos administrados e garantir a protecção destes perante as decisões dos poderes públicos, começaram hoje a serem debatidas na especialidade no Parlamento.