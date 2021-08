No que diz respeito à Lei sobre a Reprodução Humana Medicamente Assistida, o diploma regula a utilização de técnicas, designadamente a inseminação artificial, a fecundação laboratorial ou a fertilização "in vitro", entre outras.

A proposta de Lei surge para minimizar as carências emocionais e afectivas das famílias com infertilidade e dificuldades de procriação, problemas que afectam mais de um milhão de casais em Angola, conforme dados do Governo.

Pretende-se com o diploma reduzir em 55 por cento o recurso ao estrangeiro por parte de casais com esse problema, de modo a poupar recursos financeiros.

Sobre a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional (TC), esta confere competências ao TC para apreciar o contencioso autárquico, a legalidade da formação das coligações e grupos de cidadãos eleitores concorrentes às eleições autárquicas, a substituição, suspensão e renúncia do mandato nas assembleias das autarquias, enquanto a Lei do Processo Constitucional clarifica as matérias sobre o recurso extraordinário de inconstitucionalidade.

Essa Lei, da iniciativa legislativa do Presidente da República, visa atenuar a crispação na relação entre os tribunais superiores.

A nova Lei Orgânica do Tribunal Constitucional visa igualmente delimitar o mandato do presidente e dos juízes conselheiros, prevendo o diploma que os mandatos do presidente e juízes conselheiros sejam de sete anos não renováveis.

O texto prevê ainda que a idade-limite para ter assento nesse órgão seja de 70 anos.

No mesmo dia, os deputados vão discutir e votar os projectos de resolução sobre a apreciação do relatório de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE), referentes ao primeiro trimestre de 2021.

Na Assembleia Nacional vão ainda a discussão e votação os projectos de resolução que aprovam os pedidos de substituição de membros das comissões provinciais e municipais eleitorais propostos pelos partidos MPLA e UNITA.