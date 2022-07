Os partidos políticos concorrentes às eleições gerais, marcadas para 24 de Agosto, conhecem hoje a posição que vão ocupar no boletim de voto, quando a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) realizar o sorteio, que decorre nas suas novas instalações e conta com a presença dos mandatários das listas e de convidados.

A CNE realizará também o sorteio para a definição do uso do tempo de antena na rádio e televisão e a definição da grelha de utilização.

Nas eleições de 2017, a UNITA posicionou-se em primeiro lugar no boletim de voto, seguida pela Aliança Patriotica Nacional, PRS, MPLA, FNLA e CASA-CE.

Estão autorizados para concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e da coligação CASA-CE.

Do total de 14.399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

Fora do continente, o voto estará aberto à diáspora angolana no Brasil (Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo), na Alemanha (Berlim), na Bélgica (Bruxelas), em França (Paris), no Reino Unido (Londres), em Portugal (Lisboa, Porto) e nos Países Baixos (Roterdão).