"Os caminhos que conduziram à paz e à reconciliação nacional" foi o tema de debate que juntou à mesma mesa membros dos partidos MPLA, UNITA e FNLA, em Luanda, organizado pela Universidade Lusíada, no âmbito das actividades alusivas ao 4 de Abril. Políticos apelam ao perdão e ao diálogo, para a conservação da paz e o alcance da reconciliação nacional.

Foi na manhã de quarta-feira, 03, um dia antes de Angola completar 22 anos, desde a assinatura dos Acordos de Paz, a 04 de Abril de 2002, entre as Forças Armadas Angolanas (FAA) e a UNITA, que jovens estudantes, docentes, corpo diplomático acreditado em Angola, políticos e jornalistas se dirigiram ao Anfiteatro Professor Martins da Cruz, para acompanhar o debate à volta da paz.

Casa cheia, onde predominavam as cores azul e branca, símbolo da paz, evidenciava um ambiente de fraternidade. Como a cereja no topo do bolo, após as honras da casa sob alçada do professor Mário Pinto de Andrade, o moderador do evento foi chamando os prelectores quando, num gesto agradável, o deputado à Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar do MPLA, Pedro Neto, se recusou a sentar no lugar que inicialmente lhe foi indicado, pedindo ao protocolo que o levasse junto ao deputado da UNITA, Alcides Sacala.

