Os partidos políticos da oposição solidarizaram-se com a decisão do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), que anunciou a realização de uma marcha de protesto contra os assaltos à sede do sindicato e as ameaças a vários jornalistas.

Ao Novo Jornal, o membro do Comité Permanente da UNITA, Ernesto Mulato, disse que não é possível os serviços de investigação terem dificuldade de encontrar os responsáveis desta acção.

"Se os angolanos não tiverem a noção do modus operandi do sistema, então não se pense em dias melhores", lamentou Ernesto Mulato, salientando que os angolanos devem deixar de pensar que o MPLA vai mudar a forma de agir.

"Implantou um sistema baseado na segurança, tudo gira em volta disso e o objectivo principal e único do MPLA é a manutenção do poder e nada mais.", referiu.

Na sua opinião, hoje mais do que nunca, a preocupação do sistema é maior, pois a consciência do cidadão subiu e apertam mais o cerco aos órgãos de comunicação como forma de os calar ou obrigar a cooperar com o sistema na sua lógica de domínio.

"Quando a UNITA diz que hoje o problema do MPLA já não é a UNITA, mas sim o povo, é real. Aqui já não se deve esperar um outro comportamento do MPLA, e o que deve acontecer é mesmo mandá-lo para a reserva, na oposição, o resto é só perda de tempo", concluiu.

O secretário da FNLA em Luanda, Xavier Gonçalves Bunga, condenou os assaltos à sede do Sindicato dos Jornalistas e a intimidação dos jornalistas.

"A investigação criminal tem que fazer o seu trabalho e encontrar os que assaltaram a sede do sindicato. A liberdade de imprensa em Angola não pode estar ameaçada", disse, salientando que hoje constata-se que muitas autoridades fazem declarações intimidatórias que visam limitar o trabalho dos jornalistas.

O secretário-geral do Bloco Democrático, Mwata Sebastião, lamentou o que está acontecer com os assaltos à sede do Sindicato dos Jornalistas e apelou aos serviços de investigação para autuar os elementos que estão por detrás destas acções.

Na segunda-feira, 05, o Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos (GTMDH) em Angola condenou o assalto às instalações do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e classificou o acto como uma "ameaça e sinal claro de intimidação" aos jornalistas.