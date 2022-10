Segundo apurou o Novo Jornal, no âmbito das infracções relativas à campanha eleitoral, registaram-se mais incidentes que têm a ver com o rasgar de panfletos, tornar ilegível o material eleitoral afixado em local legalmente permitido e ocultar o material de propaganda, que dão uma multa de 300.000 a 500.000 mil Kwanzas, o que, este ano, não resultou em nenhuma condenação.

O Novo Jornal sabe que, no pleito eleitoral passado, apenas houve a detenção e condenação de quatro jovens em Luanda, por exercício de duplo voto, tendo sido condenados a seis meses de prisão e 500.000 Kwanzas de multa.

O artigo 187.º diz que aquele que votar mais do que uma vez é punido com pena de prisão de seis meses a dois anos e multa de 500 000 00 a 1000 000 00 Kwanzas.

Durante o período de votação, a oposição esteve atenta ao artigo 193, que fala sobre a corrupção eleitoral. Esse artigo diz que quem persuade as pessoas a votarem ou deixar de votar em determinadas candidaturas, por oferta de emprego no sector público ou privado ou vantagem patrimonial, é punido com uma pena máxima de 500.000 a 1.000.000.00 Kwanzas.

"Como sempre dizem que o Governo do MPLA é corrupto, estavam à espera que os nossos representantes na assembleia de voto violassem o artigo 139 da Lei Orgânica das Eleições que fala sobre a corrupção eleitoral", disse ao Novo Jornal uma fonte do partido no poder, frisando que a nível nacional, não houve nenhum relato de persuasão para as pessoas votarem ou deixarem de votar numa determinada formação política.

"Essa nunca foi a nossa prática. Sempre vencemos com o apoio do povo e não com a corrupção", acrescentou a fonte.

O Novo Jornal apurou ainda que das grandes irregularidades ocorridas no pleito passado, se destacam a incitação à revolta, tentativa de vandalização de dístico, eleitores em estado de embriaguez, injúria contra autoridades, e voto plúrimo, bem como perturbações em mesas de voto por delegados de vários partidos.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais forte, em 3º, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, a PHA, com 1,02%. Todos estes partidos com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE com 0,76%, a APN com 0,48 por cento e PJANGO com 0,42% dos votos não conseguiram qualquer assento parlamentar.

Dos mais de 14 milhões de eleitores inscritos, votaram 6.454.109, o que corresponde a 44,82%, e não votaram mais de sete milhões, correspondendo a 55,18% de abstenção.