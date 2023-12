Plano Anual de Endividamento 2024 apreciado pela Comissão Económica do Conselho de Ministros

A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira, 20, a Estratégia de Endividamento 2024-2026, que "tem como objectivo colmatar as necessidades de financiamento, mantendo o equilíbrio entre a redução do custo de endividamento e a manutenção do risco em níveis sustentáveis".