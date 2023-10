GPL alega falta de verbas no OGE 2024 para a execução do plano de reparação dos semáforos, encomendado a uma empresa sérvia. Capital do País, com mais de oito milhões de habitantes, líder nas estatísticas sobre sinistralidade rodoviária, tem pouco mais de 10 semáforos a funcionar.

A capital do País terá de esperar até depois de 2024 para ver materializada a promessa do Governo Provincial de Luanda de troca/reparação dos semáforos, apesar de, há quatro meses, o GPL ter anunciado que a intervenção estava dependente apenas de um estudo, então, em fase conclusiva. Ao Novo Jornal, Wilson dos Santos, responsável pela comunicação do elenco de Manuel Homem, dá a "má-nova" de forma indirecta, mas deixa claro que o assunto não consta dentre as prioridades do ano que vem.

"Tendo em conta os limites orçamentais para o OGE 2024, foram incluídos apenas os projectos prioritários e inadiáveis, com pendor social, e que impactam positivamente e de forma imediata a vida dos munícipes de Luanda", reagiu Wilson dos Santos, quando confrontado com as promessas do GPL sobre o alegado plano de reestruturação e modernização da rede de semáforos no casco urbano da capital.

