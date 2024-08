Porta-voz do MPLA garante verbas do OGE em Janeiro do próximo ano para as novas três províncias do País

O porta-voz do MPLA, Esteves Hilário, assegurou esta quinta-feira, 15, que o Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2025 vai já contemplar as três novas províncias surgidas no âmbito da divisão político-administrativa do País.