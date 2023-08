PR anula contratos sem visto favorável do Tribunal de Contas para equipamentos e centro de formação no novo aeroporto

O Presidente da República anulou os contratos com as empresas Quenda e Cipro que iriam fornecer equipamentos e construir um centro de formação aeronáutico no Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL) por falta do visto favorável do Tribunal de Contas, a operacionalização do financiamento e a recepção do down payment pelo fornecedor.