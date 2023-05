O Governo vai gastar mais de 500 milhões de dólares na reabilitação de estradas e pontes, no Kuando Kubango e no Kwanza-Norte, e na construção de uma linha de transporte de energia eléctrica referente ao projecto mineiro de Cassinga, na Huíla.

Num dos ajustes directos assinados pelo Chefe de Estado, no valor global de 275,4 milhões de dólares, é autorizada a reabilitação do troço Mavinga/Rivungo da Estrada Nacional EN 280/EN 180, na província do Kuando Kubango numa extensão de 212,0 km. A empreitada inclui a reabilitação de seis pontes.

Segundo o documento, o troço é caracterizado por "uma longa extensão de terra batida e por zonas extensas de chanas", e encontra-se "em acentuado estado de degradação".

No despacho 97/23, o Presidente autoriza o procedimento de contratação emergencial para a celebração de um contrato de empreitada de concepção e recuperação da fundação de apoio intermédio da ponte sobre o Rio Mucoso, na Estrada Nacional EN-321, troço Cassoalala/Dondo, no município de Cambambe, província do Kuanza-Norte, no valor global de 379,5 milhões de kwanzas.

Num outro despacho é determinada a compra de cerca de 3.000 metros lineares de pontes metálicas do tipo Wagner Biro, pelo valor de 33,9 milhões de euros, justificada pela "grande demanda de substituição de pontes metálicas, umas em carácter definitivo e outras em carácter temporário, devido a intempéries e ao facto de algumas obras terem atingido o tempo de vida útil".

Os mais de 500 milhões de dólares englobam ainda uma empreitada de construção da linha de transporte de energia a 220 kV Gove Chipindo Cuvango, com uma extensão aproximada de 175 km, e respectivas subestações, referente ao projecto mineiro de Cassinga, no valor global de 196,7 milhões de euros.