PR aprova de uma assentada mais de 500 milhões USD em empréstimos

Em despachos distintos, o Chefe de Estado autorizou um acordo de financiamento com o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, um com a Instituição Financeira Inglesa HSBC Plc, e o terceiro com o Banco Mundial. Os três somados valem mais de 504 milhões de dólares.