O Governo angolano vai assinar dois acordos de financiamento, no valor total de 700 milhões de dólares norte-americanos, junto do Banco Mundial.

O Presidente da República assinou dois despachos em que autoriza dois acordos de financiamento junto do Banco Mundial. Um dos empréstimos vale 200 milhões de dólares e destina-se a melhorar os sistemas de recursos humanos dos prestadores de serviço do sector da Saúde.

O outro empréstimo, no valor de 500 milhões USD, servirá, segundo o despacho presidencial, para promover reformas fundamentais que promovam a diversificação económica, redução da pobreza e resiliência aos choques económicos e climáticos.

No documento lê-se que "é autorizada a celebração do acordo de financiamento entre a República de Angola, representada pelo Ministério das Finanças e o Banco Mundial BM, no valor global 500 milhões de dólares para o Programa de Empréstimo para uma Política de Desenvolvimento de Diversificação, Crescimento Verde, Resiliente e Inclusivo em Angola First Green, Resilient, Inclusive Growth and Diversification Development Policy Loan".

A ministra das Finanças é autorizada, com a faculdade de subdelegar, a assinar ambos os acordos de financiamento e toda a documentação em nome e em representação do Estado Angolano.