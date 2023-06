O Presidente João Lourenço, que falava no final da visita de constatação às obras do referido centro, situado na zona baixa da capital do país, mostrou-se satisfeito com o andamento das obras que estão na ordem dos 85 por cento de execução.

Por este facto, o Chefe de Estado angolano referiu que a sociedade vai ganhar uma instituição de grande importância, principalmente para os estudantes.

Por outro lado, reconheceu a falta de profissionais para o funcionamento do centro e garantiu o recrutamento dos quadros nacionais que irão beneficiar de formação e treinamento para o efeito.

"Vamos dar formação. Uma empresa será responsável em contratar o pessoal angolano que poderá obter conhecimento durante os seis (6) meses, isto é, entre Junho e Dezembro, altura em que esperamos estar prontos para o uso do equipamento", sublinhou.

De acordo com o Estadista, todos os angolanos terão acesso ao centro, que vai retratar os recursos naturais e do meio ambiente, bem como albergar vários espaços temáticos com exposições culturais das várias regiões do país.

Na ocasião, por outro lado, o Presidente João Lourenço mostrou-se insatisfeito com a visita efectuada antes às obras do futuro Hospital Central Pedro Maria Tonha "Pedalé" e disse ter tomado algumas medidas para a resolução dos problemas verificados.

O Centro de Ciência e Tecnologia de Luanda está a ser erguido no local em que antes funcionou a fábrica de sabão da Companhia Geral de Angola, uma unidade industrial estabelecida em 1925.

Implantado numa área de 9.600 metros quadrados, o Centro de Ciência e Tecnologia contará com salas de exposições, mediateca, cinema e auditórios.

Em Junho de 2021, o Presidente da República, João Lourenço, destinou 50 milhões de dólares norte-americanos para a conclusão e o apetrechamento do Centro de Ciências de Luanda, localizado na antiga Fábrica de Sabão.

A empreitada de obras públicas "dos trabalhos de restauros complementares, apetrechamento, fornecimento de equipamentos e módulos expositivos" foi adjudicada à empresa Athena Swiss AG por ajuste directo.