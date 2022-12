O Presidente da República autorizou a abertura de várias linhas de crédito com bancos diferentes para suportar contratos de obras públicas como a requalificação da Base Naval de Luanda, a reabilitação e construção da Casa do Artista e do Palácio da Música e do Teatro, ou a reconstrução da barragem e perímetro irrigado das Neves-Estiagem.

Nesta lista de linhas de crédito consta igualmente uma adenda ao contrato para a construção de dez pedonais e a construção de 120 apartamentos sociais no município do Buco Zau, em Cabinda.

O total é de 215 milhões de dólares e é repartido por cinco contratos.

São 61,8 milhões com o Standard Bank de Angola que têm como destino a requalificação da Base Naval de Luanda, 85 milhões USD para a reabilitação e construção da Casa do Artista e do Palácio da Música e do Teatro, firmados com a Luminar Finance, 20,8 milhões USD para a reconstrução da barragem e perímetro irrigado das neves-Estiagem, num contrato celebrado com o Caixa Angola.

São ainda 11,3 milhões USD para assegurar os recursos financeiros necessários à execução da adenda ao contrato de empreitada para a construção de dez passagens pedonais, segundo o despacho 264/22, que não avança o local das edificações.

Por último, no Diário da República de 30 de Setembro, está prevista a abertura de uma linha de crédito junto do Standard Bank de Angola, no valor de 17,5 milhões USD, para a construção de 120 apartamentos sociais no município do Buco Zau, em Cabinda.