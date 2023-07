No despacho assinado por João Lourenço, que é omisso no que respeita à empresa ou empresas contratadas, a escolha do ajuste directo é justificada pela necessidade de adopção de um procedimento de contratação célere para a aquisição de bens alimentares e meios essenciais destinados à assistência às famílias carenciadas e em situação de vulnerabilidade, tais como crianças, idosos, pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis

No documento é delegada competência ao ministro da Administração do Território para a prática dos actos decisórios e de aprovação tutelar no âmbito do procedimento, incluindo a celebração e assinatura dos contratos.

Ao Ministério das Finanças caberá assegurar a disponibilização dos recursos financeiros necessários à execução dos contratos.