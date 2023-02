O Presidente da República autorizou a despesa de 52,2 milhões de euros para uma empreitada de obras públicas para a reabilitação do troço Buanga/ Chivaulo/Mungo da Estrada Nacional 140, numa extensão de 42 km, devido ao acentuado estado de degradação da estrada em terra batida. O ajuste directo é justificado com "razões de financiamento externo".

A reabilitação deste troço é fundamentada no despacho presidencial pelo seu estado de degradação, que acarreta insegurança para os seus utentes e meios, o aumento do tempo de viagem entre as províncias do Bié e do Huambo, afectando negativamente as trocas comerciais e consequentemente o desenvolvimento da região centro e sul do País.

Do valor global, 38,7 milhões de euros são destinados à construção da estrada, e o valor remanescente de 13,5 milhões são reservados para o custo de construção das pontes, determina o Chefe de Estado, que autoriza igualmente a contratação do serviço de fiscalização por 840,3 (1,6 milhões de euros).

No despacho presidencial não existe qualquer informação sobre as empresas adjudicadas.

Ao ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação é delegada competência, com a faculdade de sub-delegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do procedimento para a celebração dos correspondentes contratos, incluindo a sua assinatura.