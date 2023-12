De acordo com o despacho presidencial 307/23, as obras vão ser realizadas nas escolas secundárias do I Ciclo Njinga Mbande, 1º de Maio, Juventude em Luta, Ngola Kanini, Complexo Escolar Nº 9001, no bairro Benfica, Ngola Kiluanje, Escola do Ensino Especial do Rangel e Instituto Técnico Comercial de Luanda.

Segundo o documento, as obras inserem-se nos objectivos definidos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023/27 e resultam da necessidade de promover as condições necessárias de ensino para a frequência das classes da iniciação ao I Ciclo do ensino secundário.

Num outro despacho, o Presidente da República autorizou a celebração de um contrato, no valor de cerca de 700 mil dólares, também por ajuste directo, para a construção de uma escola do I Ciclo, com 24 salas de aula, no Ekuma 1, cidade de Ondjiva, no Cunene.