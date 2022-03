João Lourenço, por decreto, face à imposição constitucional de que os lideres dos partidos com representação parlamentar têm, inerentemente, assento no Conselho da República (CR), nomeou o presidente do maior partido da oposição como membro do seu órgão Consultivo.

Com esta nomeação, o Chefe de Estado deu ainda, pela mesma via, por findas as funções de Isaías Samakuva, antigo líder da UNITA que tinha reassumido o lugar no CR depois de o TC ter anulado e, assim, imposto a repetição do XIII Congresso da UNITA, que veio a ter lugar em Dezembro de 2021.

Na mesma ocasião, João Lourenço nomeou igualmente como membro do CR o presidente da FNLA, Nimi a Simbi, deixando o lugar o antigo líder, Lucas Ngonda.

Recorde-se que a UNITA foi notificada pelo Tribunal Constitucional (TC) sobre a anotação e validação do seu congresso, que teve lugar em 2021, sendo que este processo é uma formalidade que permite ao partido ver reconhecidas as decisões ali tomadas bem como os órgãos eleitos, incluindo as lideranças.

O mesmo sucedeu com o Bloco Democrático, com o MPLA, com o PADDA-AP e o PDP-ANA.

Com esta decisão do TC, que o Novo Jornal confirmou junto dos dois partidos, o BD e a UNITA passam a poder organizar as suas actividades normais e programar as suas acções políticas sem obstáculos, embora o partido do "Galo Negro" tenha pendente uma decisão sobre o processo de impugnação do conclave que não se dilui com esta notificação do tribunal.

Segundo fontes destes partidos, esta decisão, que chegou na segunda-feira, 28, às suas sedes, era aguardada com expectativa por ser vista como uma primeira etapa, no caso da UNITA, para concluir o atribulado percurso do seu XIII Congresso, que foi realizado em 2019, depois repetido em 2021 e que permanece ameaçado pelo processo de impugnação, enquanto para o BD é o fim do processo, visto não existirem quaisquer outros procedimentos em curso decorrentes da realização do seu conclave.

De acordo com fonte conhecedora do funcionamento do TC, a anotação é uma formalidade cumprida por despacho que não exige reunião plenária, enquanto um processo de impugnação é decido em plenária e elaborado por um membro do tribunal que é concluído com um acórdão, que é o que sucederá quanto ao processo de impugnação que decorre sobre o congresso da UNITA.