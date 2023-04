Procedimento para as condecorações feitas pelo Chefe de Estado é determinado pela Constituição da República, bem como pela lei que cria o Título Honorífico de Herói Nacional e Várias Condecorações. Observadores louvam iniciativa de João Lourenço e indicam "caminhos" para ocasiões futuras.

O Presidente da República, João Lourenço, condecorou mais de 400 personalidades que se destacaram na luta pela Independência, Paz, Democracia e Reconciliação Nacional. Da lista fazem parte políticos, desportistas, militares e outras figuras notáveis que ficaram divididos por ordens como, por exemplo, as da Independência, Paz e Concórdia.

A propósito dos tributos prestados e da composição da lista, observadores, ao Novo Jornal, para além de reconhecem autoridade jurídica do Presidente da República para proceder como procedeu, elogiam o estadista pelo feito e sugerem pontos a melhorar nas próximas ocasiões.

As observações ao acto de condecorações procedidas por João Lourenço, a 4 de Abril, dia em que se comemoraram os 21 anos de paz efectiva no País, foram feitas por Luís Jimbo, coordenador do Observatório Eleitoral Angolano (OBEA).

