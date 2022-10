João Lourenço foi condecorado pelo seu homólogo senegalês, Macky Sall, com a Ordem Nacional do Leão, a mais alta distinção do Estado senegalês a um Chefe de Estado estrangeiro, no âmbito da visita que o Presidente angolano está a fazer a Dacar.

O Presidente da República está no Senegal desde Sábado, onde participa como convidado de honra no 8º Fórum Internacional sobre a Paz e a Segurança em África, que tem início hoje, segunda-feira, 24.

Segundo uma nota da Presidência angolana, João Lourenço, no momento em que recebeu a condecoração das mãos de Macky Sall, sublinhou a "intenção de continuar a trabalhar para o reforço das relações bilaterais".

Ainda segundo a mesma nota, a cerimónia aconteceu no Palácio Presidencial de Dacar e reflecte a "excelência das relações entre Angola e o Senegal", o que nem sempre foi realidade no passado, que foi traduzida e sublinhada pela abertura recente da primeira Missão Diplomática de Angola naquele país e a nomeação do Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário.

Aos jornalistas, aponta ainda a nota, o Presidente angolano fez questão de referir que a sua presença no Senegal "não é ainda a retribuição da visita efectuada há alguns meses a Angola pelo Presidente Macky Sall", sublinhando antes que esta acontecerá a seu tempo, encontrando-se por ora em Dakar na condição de convidado de honra do oitavo Fórum Internacional sobre a Paz e a Segurança em África.

Entretanto, João Lourenço e Macky Sall estiveram a conversar longamente no Palácio Presidencial de Dacar, na noite de Domingo, onde Lourenço esteve acompanhado de Ana Dias Lourenço.

JLo anuncia voos entre as duas capitais

O Presidente angolano, João Lourenço, anunciou Domingo, em Dakar, o estabelecimento, "nos próximos dias", de ligações aéreas directas entre Luanda e a capital senegalesa, avançou, entretanto, a Angop.

O chefe de Estado angolano falava no primeiro dia da sua permanência no Senegal, depois de um encontro com o seu homólogo senegalês, Macky Sall, que o condecorou com a Ordem Nacional do Leão, a mais alta distinção senegalesa a este nível.

João Lourenço, ainda citado pela Angop, explicou que os dois países estão a trabalhar no sentido de ligar directamente as duas capitais por entenderem que tal medida contribuirá para o reforço das relações bilaterais de cooperação e de amizade entre os dois Estados.

Em relação ao encontro que manteve com Macky Sall e alargado às delegações dos dois países, o chefe de Estado angolano afirmou que permitiu, entre outros, inteirar-se da organização do oitavo Fórum Internacional de Dakar sobre Paz e Segurança em África, que arranca esta segunda-feira, na capital senegalesa.

Acrescentou que abordaram, igualmente, aspectos ligados às relações de cooperação entre os dois países, que conheceram, recentemente, uma viragem com a nomeação do primeiro embaixador angolano residente, em Dakar, desde a independência de Angola, em 1975.

A este propósito, manifestou-se esperançoso que a parte senegalesa indique, também, nos próximos tempos, o seu primeiro embaixador residente em Luanda.

Por outro lado, prosseguiu, os dois países acordaram em cooperar na exploração do petróleo no Senegal, para que Angola possa prestar a sua assistência neste domínio e partilhar a sua experiência de longos anos de produção petrolífera.

O Presidente João Lourenço esclareceu, contudo, que a sua vinda ao Senegal ainda "não é retribuição" da visita de Estado efectuada por Macky Sall a Angola, este ano, mas "tão somente" a resposta a um convite deste último para participar no Fórum Internacional de Dakar como convidado especial.

Nova era nas relações diplomáticas

No início de 2022, o estadista angola decidiu normalizar as relações diplomáticas entre os dois países, com a nomeação do primeiro embaixador angolano com residência permanente, em Dakar.

O novo embaixador, nomeado a 05 de Janeiro de 2022, na pessoa do diplomata Adão Pinto, recebeu instruções expressas do chefe de Estado angolano para tudo fazer com vista a "compensar a oportunidade perdida", numa alusão aos 46 anos de estagnação nas relações diplomáticas entre os dois países.

João Lourenço destacou, na altura, a influência do Senegal na África Ocidental, bem como a importância deste país pela sua cultura e história.

No seu entender, os dois países têm "46 anos de atraso" na cooperação bilateral, pelo que "não devem mais caminhar, mas "correr para ganhar o tempo perdido".

Além da nomeação de João Pinto, o Presidente João Lourenço convidou o seu homólogo senegalês a efectuar uma visita de Estado a Angola, o que veio a acontecer de 24 a 26 de Maio deste ano.

A visita foi antecedida da assinatura, entre outros instrumentos jurídicos, do acordo de isenção de vistos em passaportes de serviço e diplomáticos, como forma de reforçar os laços de cooperação bilateral.

Desde que Angola conquistou a Independência (em 1975), os interesses de ambos os países sempre foram representados ou por embaixadores não-residentes ou por agentes consulares honorários.