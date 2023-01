No despacho presidencial 1/23, o Chefe de Estado argumenta que esta comissão surge da necessidade de aumentar a produção de proteína animal e seus derivados, de modo a contribuir para o bem-estar das populações, e aumentar as receitas fiscais do País.

O documento refere que é essencial promover "o fomento da produção de carne bovina, suína, caprina/ovina e de aves, bem como a de leite e ovos" e de se implementar o Plano Nacional de Fomento e Desenvolvimento da Pecuária, "com a supervisão de uma equipa multissectorial que concorre para o sucesso da sua implementação".

Integram esta comissão os ministros da Agricultura e Florestas, da Economia e Planeamento, das Finanças, da Administração do Território, da Indústria e Comércio, dos Transportes, da Energia e Águas, das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, do Ambiente, da Educação; e do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.

É apoiada por uma Unidade Técnica de Acompanhamento, coordenada pelo secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária e integrada pelos representantes dos ministérios que participam nesta comissão, para acompanhamento periódico da execução do plano e eventuais propostas de revisão necessárias.

A comissão tem como atribuições aprovar os instrumentos e documentos de trabalho relativos à estratégia de actuação do PLANAPECUÁRIA, definir as prioridades e as linhas orientadoras de actuação da Unidade Técnica de Acompanhamento, e avaliar periodicamente as acções do programa.

Deve ainda promover e favorecer as condições de auscultação e concertação entre os órgãos da administração central e local do Estado e os agentes económicos na implementação de medidas e acções que concorrem para a implementação do PLANAPECUÁRIA, assim como propor medidas para a concepção, elaboração, implementação e avaliação de políticas e estratégias de fomento da produção de animal e derivados, e apreciar e aprovar os relatórios de balanço, tal como os pareceres, propostas e recomendações da unidade técnica.

O montante destinado a este programa é, segundo o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, de aproximadamente 300 milhões de dólares, ou seja, cerca de 144 mil milhões de kwanzas.

"Está destinado, maioritariamente, às cooperativas, portanto, às unidades de produção de animais organizadas. É um instrumento que visa principalmente dar resposta às nossas necessidades de consumo e principalmente para procurar substituir, racionalmente, as importações destes produtos", explicou o ministro depois da reunião do Conselho de Ministros em que foi discutido o PLANAPECUÁRIA.

Compete ainda à comissão aprovar o respectivo cronograma de trabalhos e orçamento.