No despacho presidencial 207/21, João Lourenço determina a criação da Comissão Multissectorial de Execução da Estratégia de Formalização da Economia, a ser coordenada pelo ministro da Economia e Planeamento, coadjuvado pela ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Tem a vigência de 120 dias, podendo o prazo ser prorrogado por solicitação fundamentada do Coordenador.

O Presidente incumbe o coordenador da Comissão Multissectorial de criar um Observatório da Economia Informal (OE), a ser coordenado pelo secretário de Estado para a Economia.

A Comissão Multissectorial de Execução da Estratégia de Formalização da Economia tem como atribuições "orientar e coordenar a implementação da estratégia de transição da economia informal para a economia formal, a nível central, provincial e municipal, assegurar o alinhamento das diferentes políticas públicas que contribuem para a formalização da economia, exercer a supervisão, a monitoria e a avaliação de resultados obtidos pela implementação da estratégia de transição da economia informal para a economia formal, assegurar a criação de espaços de diálogo, articulação e coordenação com outros actores envolvidos na formalização da economia, nomeadamente o sector privado, a sociedade civil, as universidades e parceiros internacionais de cooperação, com vista a uma maior eficácia das políticas públicas, no âmbito do Observatório da Economia Informal".

Deverá ainda propor medidas de natureza jurídica, técnica e económicas julgadas necessárias, que contribuam para a melhoria ou aperfeiçoamento da actividade de formalização da actividade económica com vista à sua melhor actuação no mercado, promover e assegurar que a formalização da economia atenda às melhores práticas e padrões internacionais, incluindo o trabalho apropriado, a inclusão e protecção social, tendo em conta que o Estado deve assegurar as condições para a criação de micro, pequenas e médias empresas, como forma de diversificar a economia, aumentar a produção interna de bens essenciais, fomentar o emprego, assim como promover a formalização da economia e a inclusão social.

A Comissão Multissectorial é apoiada por um Grupo Técnico de Apoio ao Programa de Reconversão da Economia Informal (GT-PREI), coordenado pela secretária de Estado para a Economia, que integra representantes dos organismos públicos que a compõem, bem como do INAPEM e do INE.

O GT-PREI deve, no âmbito das atribuições da Comissão Multissectorial, estudar e apresentar propostas sobre as várias dimensões de informalidades, bem como elaborar o processo para a decisão e reorientação das prioridades definidas no plano de acção da estratégia de transição da economia informal para a economia Formal.