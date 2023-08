João Lourenço quer que esta Aerotropolis do Icolo e Bengo venha a ser "um catalisador económico e de desenvolvimento sustentável a longo prazo".

A comissão co-liderada pelo ministro dos Transportes, Ricardo d"Abreu, compete encontrar um modelo de funcionamento e de financiamento da cidade aeroportuária do Icolo e Bengo.

Segundo o despacho consultado pelo Novo Jornal, o Presidente considera haver necessidade da realização de estudos prévios, elaborar as peças inerentes ao modelo de gestão administrativa, gestão urbanística e imobiliária, "com vista a acautelar as acções que se traduzem na ocupação, uso e utilização dos espaços através da implementação dos instrumentos do ordenamento do território e do urbanismo".

A comissão multissectorial tem ainda como responsabilidades promover a realização de road shows internacionais para a apresentação e captação de financiamento à implementação do projecto e proporcionar as condições para a construção de infra-estruturas adequadas à evolução da procura mundial e as tendências determinantes para a captação de comércio.