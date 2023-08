Segundo o despacho presidencial, este gabinete é um órgão de apoio técnico do ministro dos Transportes, dotado de autonomia administrativa e patrimonial.

A decisão, de acordo com o documento, tem em conta o contrato celebrado entre Angola e o consórcio Toyota Tsusho Corporation e TOA Corporation, ao abrigo do Despacho Presidencial n.o 4/19, de 7 de Janeiro, para a empreitada do projecto de desenvolvimento integrado da baía de Moçâmedes, que inclui a reabilitação do terminal mineraleiro de Sacomar e a expansão do novo terminal de contentores.

O objectivo, lê-se no despacho, é dotar a província do Namibe de um porto estratégico com novas infra-estruturas, meios e equipamentos de alta tecnologia de apoio às suas actividades, e por forma a adequá-los aos objectivos exigidos pelo mercado nacional, regional e consequentemente internacional;

O "Go-Moçâmedes"tem como atribuições monitorar e coordenar de forma integrada o projecto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçâmedes em todas as fases de construção e implementação, preparar, após a construção, as condições para a operacionalização das infra-estruturas marítimas e portuárias, coordenar o calendário de execução do projecto, assim como analisar e propor o orçamento de arranque da operação dos terminais.

Deve ainda disponibilizar informações consolidadas sobre o projecto, realizar road-show internacional com vista à identificação de investidores, exercer as demais atribuições estabelecidas por lei ou determinadas superiormente.

Para o desempenho das suas atribuições este novo gabinete deve articular a sua intervenção com o Governo Provincial do Namibe, com os representantes do departamento ministerial responsável pelas finanças públicas, com a entidade reguladora do subsector marítimo e Portuário e com as comissões multissectoriais criadas para o acompanhamento do projecto.

O coordenador do Go-Moçâmedes" deve apresentar, ao ministro dos Transportes o relatório trimestral das actividades desenvolvidas, determina igualmente o despacho assinado pelo Presidente.