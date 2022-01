O Presidente da República vai dar uma entrevista, a primeira de 2022, limitada a cinco órgãos de comunicação social, na quinta-feira, às 10:00, com cada um destes a ter direito a duas questões. O Novo Jornal não faz parte da lista, mas conheça as perguntas que faria se tivesse sido convidado.

Segundo uma nota da Presidência divulgada nas redes sociais, esta entrevista é o "retomar da iniciativa presidencial inaugurada em Janeiro de 2018" onde participaram dezenas de órgãos de comunicação social, nacionais e estrangeiros.

Nesta nota é ainda explicado que, nessa primeira entrevista o Presidente da República anunciou que estes encontros seriam para repetir, o que veio a suceder, embora num formato mais limitado, tendo, os seguintes sido com apenas um ou dois media.

A Presidência recorda que, mais tarde, João Lourenço "concedeu entrevistas direccionadas, em exclusivo umas vezes, e em formato partilhado, noutras, como sucedeu com o semanário Novo Jornal e a Televisão Pública de Angola".

Desta feita, segundo está a ser divulgado na imprensa, os cinco media convidados são o jornal Expansão, a TV Zimbo, o Jornal de Angola, o O País e a agência portuguesa de notícias, a Lusa.

O Novo Jornal não faz parte desta lista mas vai desenvolver todos os esforços para acompanhar e noticiar as declarações do Chefe de Estado. E se tivesse sido convidado para estar no Palácio da Cidade Alta nesta quinta-feira, 06, estas seriam as duas perguntas que colocaria ao Presidente João Lourenço.

- Um dos momentos mais polémicos das intervenções do Presidente da República, em 2021, foi quando se referiu ao problema da fome no País, situação reconhecida por organizações nacionais e internacionais, incluindo das Nações Unidas, como sendo uma questão "relativa". Se pudesse voltar atrás, teria abordado o assunto de forma diferente? E acha que o seu Executivo está a fazer o necessário para lidar com este problema?

- Foram feitos cerca de 80 ajustes directos autorizados e assinados pelo Presidente da República em 2021. Citando a sua ministra das Finanças, "muitos dos procedimentos de contratação pública simplificada e emergencial aprovados por despacho de sua Excelência titular do poder executivo apresentam-se em desconformidade com a Lei de Contratação Pública, por não reunirem os pressupostos para a sua adopção". Haverá alterações de procedimentos por parte do Chefe do Executivo em 2022?