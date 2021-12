Com o contrato de financiamento aprovado no princípio do ano entre o Estado angolano e o Exim Bank dos Estados Unidos da América, o Presidente deu agora o aval para o ajuste directo de 39,9 milhões de dólares norte-americanos para a expansão do sinal da Rádio Nacional de Angola.

No despacho presidencial 222/21, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social é autorizado, com a faculdade de subdelegar, a assinar o contrato com a empresa GatesAir, uma empresa americana que produz, comercializa e fornece equipamentos de transmissão de rádio e TV terrestre.

A expansão do sinal da Rádio Nacional de Angola aos 164 municípios do País foi considerado um dos principais desafios da emissora no dia em que assinalou o seu 43º aniversário.

A RNA opera cinco estações de rádio a partir da capital do País (Canal A, Rádio N'Gola Yetu, Rádio Luanda, FM stéreo, Rádio 5, Rádio Cazenga, Rádio Escola e Rádio Viana), dezoito estações regionais (uma por província) e uma estação de rádio internacional.

A cobertura é feita por uma rede nacional de emissores de frequência modulada (FM), de onda média (OM) e de onda curta (OC).