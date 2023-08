A Arena Eventos, empresa contratada para produzir a 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola, que será inaugurada esta quinta-feira, 10, pelo Presidente da República, João Lourenço, que deu os bons dias à cidade do Lubango na sua página na rede social Facebook antes de seguir viagem para a Huíla.

""A vida faz-se nos municípios" não é apenas um lema; é sobretudo um compromisso que visa fazer das circunscrições territoriais um espaço de valorização de talentos, de realização colectiva e de afirmação pessoal. Este é também o mote da criação do Prémio de Melhor Município, um estímulo à gestão competitiva, inovadora e participativa, ao génio criador e à promoção do bem-estar, do belo e do desenvolvimento sustentável. Bom dia, Lubango", escreveu João Lourenço.

"Os expositores já se encontram no local do evento. Estão inscritas 128 empresas dos vários sectores, 164 municípios, 18 governos províncias e alguns departamentos ministeriais e institutos públicos", disse ao Novo Jornal a representante da empresa, Luaina Valejo.

De acordo com esta responsável, a 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola "é uma grande oportunidade que os municípios têm para mostrarem todas as suas potencialidades, atrair investimento privado sustentável, bem como promover parcerias".

O Presidente da República, João Lourenço, trabalha na província da Huila, onde participará do Fórum dos Municípios e na abertura da feira que vai exibir as potencialidades de cada um dos 164 municípios do País.

Na quinta-feira, o Presidente da República viaja até à província do Cunene, onde tomará contacto, fundamentalmente, com projectos do Ministério da Energia e Águas ligados ao combate à seca e seus efeitos nefastos para a economia e para o quotidiano das populações.

Relativamente à 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola, um "Prémio Melhor Município de Angola" foi oficialmente criado através do Decreto Presidencial 166/23, de 4 de Agosto, que também aprova o seu regulamento.

De acordo com o regulamento, o prémio surge da necessidade de se melhorar continuamente a gestão pública dos municípios por via da promoção e valorização de iniciativas que garantam a qualidade, eficiência e eficácia da acção governativa local, bem como a integridade, boa governação e adopção das melhores práticas de administração do território.

O objectivo é, segundo o Governo, "incentivar a concorrência saudável entre os municípios na dinamização de acções que concorram para a satisfação das necessidades das populações e promovam o desenvolvimento local, mediante atribuição de distinções, estímulos e incentivos que reconheçam as iniciativas inovadoras na gestão pública municipal".

A Feira dos Municípios e Cidades de Angola é organizada pelo Ministério da Administração do Território a cada dois anos, sob o lema "A vida faz-se nos municípios". A última edição foi realizada em 2018, na cidade de Benguela.