O Governo central despachou esta terça-feira, 17, para a província do Kwanza Norte, 13 ministros para inspecionarem os 94 projectos avaliados em mais de 24 mil milhões de kwanzas inscritos no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

A equipa liderada pelo ministro para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, vai percorrer os nove municípios da província, acompanhado pelos ministros da Administração do Território, das Finanças, Saúde, Educação, Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Energia e Águas, Interior, Economia e Planeamento, Transportes, Acção Social, Família e Promoção da Mulher, Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Segundo uma nota do Ministério da Administração do Território, na quarta-feira, 18, a Comissão Interministerial de Implementação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (CI-PIIM) realiza naquela província a V Reunião Ordinária, presidida por José de Lima Massano, a fim de analisar "o grau de cumprimento das recomendações da IV Reunião Ordinária da CI-PIIM", o "ponto de situação do PIIM Kwanza Norte", bem como o "ponto de situação global do PIIM nacional", entre outros temas.

Dos 94 projectos inscritos no âmbito do PIIM na província, 31 foram já concluídos e 52 estão em execução, com um investimento de 14 mil milhões de Kwanzas e uma execução financeira na ordem dos 58 por cento e física de 69 por centos.

Refira-se que o PIIM foi lançado em 2019, pelo Presidente da República, João Lourenço, e previa inicialmente 236 acções, nos sectores da saúde, educação, construção e obras públicas, infra-estruturas administrativas, estradas energia e águas, segurança e ordem pública, urbanismo, e saneamento básico.

O PIIM começou com um orçamento equivalente a 2 mil milhões de dólares americanos norte-americanos e foi financiados com recursos do Fundo Soberano de Angola (FSDEA).

O PIIM abrange os 164 municípios do País e congrega propostas de necessidades, de iniciativa local, ajustadas às prioridades locais e aos anseios da população.