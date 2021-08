PR destina 5,9 milhões USD para conclusão do edifício do antigo Ministério do Planeamento - Obra a cargo da Omatapalo

O Presidente da República destinou 3,8 mil milhões de kwanzas (5,9 milhões de dólares norte-americanos) para a conclusão da reabilitação, fiscalização e apetrechamento do edifício do antigo Ministério do Planeamento, situado na Ciddae Alta, autorizando uma adenda ao contrato com a empresa Omatapalo Engenharia e Construção S.A, a quem foi adjudicada a empreitada.