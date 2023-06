As instituições devem dar liberdade aos jornalistas e aceitar que têm o direito de construir a sua visão dos factos. Os poderes têm de ter uma nova atitude perante as novas dinâmicas e formas de relacionamento com a sociedade actual dos media. A mediação que o jornalismo faz entre as instituições e os cidadãos é importante para a chamada eficácia comunicacional. Temos responsabilidades perante a sociedade e temos de fazer um esforço permanente para não cairmos num jornalismo orientado, sem credibilidade, superficial, sem contraditório e que não se compadeça com as expectativas dos cidadãos. Temos de acreditar que o bom jornalismo pode salvar a honra do convento.