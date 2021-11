O gabinete do Chefe de Estado angolano, contactado pelo Novo Jornal, não confirmou nem desmentiu a informação, remetendo qualquer pronunciamento para o habitual anúncio do porta-voz da Presidência, Luís Fernando, sempre que há algo a informar sobre a agenda presidencial.

Mas, segundo o segundo o Expresso das Ilhas, que cita uma fonte da Direcção-Geral do Protocolo do Estado cabo-verdiano, até ao momento, "cerca de 10 entidades estrangeiras já confirmaram a presença na cerimónia, entre eles seis chefes de Estado, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, João Lourenço, de Angola, e Nana Akufo-Addo, Presidente do Gana, que é também presidente em exercício da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental)".

Está igualmente confirmada a presença, segundo o mesmo jornal, dos Presidentes de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e do Sénegal, Macky Sall.

O Brasil estará representado por uma delegação chefiada pelo vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, e a França pela ministra da Igualdade de Género, a franco-cabo-verdiana Elisabeth Moreno.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, vai fazer-se representar pelo seu ministro do Trabalho, Martin Walsh, pelo embaixador Jeff Daigle, pelo membro do Congresso dos Estados Unidos, Hakeem Jeffries, e pela assistente especial do Presidente e directora sénior do Conselho de Segurança Nacional para África, Dana Banks.

Na cerimónia de posse de José Maria das Neves vai também marcar preseça o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, de acordo com o jornal de Cabo Verde.

José Maria Neves, professor universitário e antigo primeiro-ministro cabo-verdiano, de 61 anos, foi eleito, à primeira volta, nas eleições presidenciais, no dia 18 de Outubro.

No dia seguinte o Presidente angolano felicitou José Maria Neves pela sua eleição como Presidente de Cabo Verde, referindo que a vitória alcançada confirmava a confiança do povo "nas suas qualidades de liderança fortemente comprometida com o desenvolvimento de Cabo Verde e com a melhoria das condições gerais da vida dos cabo-verdianos".

"Quero, por isso, expressar o desejo de que continuemos a trabalhar juntos para que as relações entre Angola e Cabo Verde se elevem a um nível que corresponda aos interesses e anseios dos nossos respectivos povos", sublinhou o chefe de Estado angolano na sua mensagem.

João Lourenço manifestou-se convencido de que José Maria Neves, "empreenderá esforços no sentido de realizar, o mais amplamente possível, os grandes anseios ao progresso e desenvolvimento do povo cabo-verdiano".