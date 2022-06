O Presidente da República, João Lourenço, está em Lisboa para participar na II Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, subordinada ao tema geral "ampliar a acção oceânica, com base na ciência e na inovação, para a implementação do objectivo 14: inventário, parcerias e soluções", que vem sendo adiada desde 2020.

A conferência junta em Lisboa 17 chefes de Estado, dois vice-presidentes, 11 chefes de Governo, 113 ministros e 61 secretários de Estado ou equivalentes, além das lideranças de 38 agências especializadas, incluindo várias do sistema da ONU, como o Programa de Ambiente das Nações Unidas ou a Agência Internacional de Energia Atómica e o próprio secretário-geral da ONU, António Guterres.

Participam ainda 1178 organizações não-governamentais, 410 empresas e 154 universidades.

A Rússia estará presente, representada por um enviado do Governo para o clima.

O Centro de Convenções Altice Arena, situado no Parque das Nações, em Lisboa, foi o espaço escolhido para acolher o evento. A sessão de abertura terá lugar na manhã do dia 27 com a eleição dos dois Presidentes da Conferência (Portugal e Quénia) e respectivos oficiais. Seguir-se-ão os habituais discursos de abertura por parte dos Presidentes da Conferência, do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e do presidente da Assembleia-Geral da ONU.

Os oceanos absorvem 90 por cento do excesso de calor e já aqueceram 0,76 graus centígrados à escala global. Ao sobreaquecimento junta-se a acidificação e a desoxigenação, que estão a matar os corais e a afectar milhares de espécies marinhas - pelo menos 10 por cento dos grandes predadores dos mares, como os tubarões, os atuns e as baleias, já desapareceram.

O combate à poluição marinha, gestão, protecção, conservação e restauro de eco-sistemas marinhos e costeiros, a minimização da acidificação, desoxigenação e do aquecimento dos oceanos, a promoção de uma pesca sustentável, são dos objectivos a alcançar pelas Nações Unidas.