Rui Miguêns de Oliveira foi vice-governador do BNA no tempo do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e também no mandato de João Lourenço.

Num outro decreto, o Chefe de Estado exonerou, a seu pedido, Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo, do cargo de administradora não executiva e presidente do conselho de administração do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA). Para o cargo o Presidente da República nomeou João Salvador Quintas.