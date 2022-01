O Presidente da República felicitou hoje o líder do Partido Socialista e primeiro-ministro de Portugal pela "convincente vitória" nas eleições legislativas de Domingo com maioria absoluta.

Na nota enviada a António Costa, João Lourenço, falando em nome próprio e do povo angolano, disse ainda que os resultados eleitorais, a maioria absoluta, obtidos no Domingo pelo Partido Socialista "expressam a renovação da confiança" do povo português no primeiro-ministro e no seu partido "para conduzir Portugal em estabilidade nos próximos anos e prosseguir as políticas que vão de encontro aos grandes anseios da vossa Nação e dos portugueses".

"Manifesto, nesta ocasião, o nosso interesse em desenvolver e intensificar as relações de cooperação bastante profícuas que os nossos dois povos, Países e Governos mantêm entre si. Queira aceitar, Excelência, os melhores votos de muitos sucessos no desempenho das suas funções de liderança do Governo de Portugal", acrescenta João Lourenço nesta mensagem enviada a António Costa.