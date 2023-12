O Chefe de Estado deixou Luanda na noite de sexta-feira, rumo às Seychelles, para uma visita de carácter privado de alguns dias, anunciaram os serviços da Presidência. Antes, João Lourenço abriu as portas do Palácio para a tradicional cerimónia de cumprimentos de fim de ano. No mesmo dia, dirigiu uma mensagem de fim de ano à nação, em que falou dos esforços do Governo para atenuar desigualdades ainda existentes com a criação de programas para diversificar a economia e aumentar a produção interna de bens e de serviços.

"Com os programas de fomento à produção agropecuária e pesqueira, procuramos aumentar a oferta de bens alimentares de grande consumo, única forma de reduzir os preços dos mesmos", disse João Lourenço, reforçando que o Governo continua a apostar seriamente em investimentos no social.

O Presidente reforçou que o seu Executivo tem construído um elevado número de unidades hospitalares de diferentes categorias, infraestruturas escolares de diferentes níveis de ensino, assim como tem apostado na formação e admissão de profissionais da saúde e de educação e ensino.

"Estamos igualmente a aumentar a oferta de energia e água potável para as nossas populações e diferentes indústrias e a melhorar e expandir a nossa rede rodoviária e ferroviária nacional. Para além do investimento público na construção das chamadas centralidades temos vindo a promover políticas de fomento à auto-construção dirigida com vista a garantir uma melhor qualidade de vida para os cidadãos angolanos", frisou.

João Lourenço lembrou que o Estado continua ainda a ser um grande empregador, sobretudo nos sectores da saúde, educação e ensino, mas com a diversificação da economia o País conta com um grande parceiro empregador, o sector empresarial privado, para além do auto-emprego resultante da formação técnico profissional para jovens.

"Neste projecto comum de fazermos de Angola um país de oportunidades para todos, contamos com o empenho e o trabalho de todos os cidadãos, com a sua participação activa no processo produtivo e em todos os sectores vitais da sociedade", afirmou.

"Para a grande família angolana, reiteramos o nosso compromisso com a paz e a reconciliação nacional, condição fundamental ao desenvolvimento económico e social e à prosperidade do nosso país", acrescentou.

"Nesta quadra festiva, apresento os meus sentimentos de pesar a todos os que durante o ano perderam os seus entes queridos. Os meus sinceros votos de muita saúde, paz e concórdia em todos os lares e a esperança de um Novo Ano com a fé redobrada num futuro melhor para todos os angolanos", disse o Chefe de Estado.

"Para este novo ano que se aproxima, os nossos corações estão com todos os povos do mundo vítimas da fome e da miséria, das doenças, dos preconceitos raciais, das calamidades naturais resultantes das alterações climáticas, mas sobretudo das vítimas das guerras e conflitos armados que proliferam pelo mundo", acrescentou João Lourenço na sua mensagem de final do ano, manifestando igualmente o desejo de que "a paz chegue aos territórios e povos da RDC, de Moçambique, do Sudão, da Ucrânia, da Palestina e de Israel".