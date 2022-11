No decreto presidencial 268/22 apenas é referido que este valor servirá para as despesas de funcionamento e de investimento da Assembleia Nacional.

É o terceiro crédito adicional aprovado este mês para o Parlamento: no decreto presidencial 267/22 o Presidente autorizou 2,7 mil milhões de kwanzas (5,2 milhões USD) para fazer face às despesas de reparação e manutenção dos equipamentos técnicos e sistemas do edifício, que se juntaram aos 51,4 mil milhões de Kwanzas (102,4 milhões de dólares norte-americanos) aprovados no dia 9 de Novembro.

Só em em créditos adicionais aprovados no penúltimo mês do ano, altura em que estará a ser preparada a proposta de OGE2023, que entrará no Parlamento a 15 de Dezembro, o Presidente entregou à Assembleia mais do dobro do valor inscrito no Orçamento Geral do Estado ainda em vigor, que previa uma verba de 44.8 mil milhões de kwanzas.