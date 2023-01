A Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi 2023, que decorre até 19 deste mês, sob o lema "Unidos para uma acção climática, rumo à COP28", levou o Presidente da República, João Lourenço, aos Emirados Árabes Unidos (EAU), onde vai intervir no painel "Permitir que África se torne uma central de energia limpa", juntamente com os seus homólogos da Zâmbia, do Uganda e da Tanzânia.

Durante a cimeira terá lugar a primeira Cúpula Anual de Hidrogénio Verde, que reunirá Chefes de Estado, formuladores de políticas públicas, líderes da indústria, investidores, jovens e empresários, para uma série de diálogos antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP28), a ser realizada nos EAU de 30 de Novembro a 12 de Dezembro, altura em que será apresentada a conclusão do primeiro balanço global do Acordo de Paris - avaliando o progresso feito pelos vários países nos seus planos climáticos nacionais.

A primeira Cúpula do Hidrogénio Verde na ADSW cobrirá tópicos como desenvolvimento na produção, conversão, transporte, armazenamento e uso do hidrogénio e incluirá discussões de focadas no desenvolvimento da economia do hidrogénio dos EAU, o papel do Governo e da regulamentação e sessões de painel sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo inovação, finanças sustentáveis, energia verde em África e a cadeia de valor do hidrogénio.

Segundo a agenda da semana, transformar promessas em acção exige diálogo aberto e inclusão com todas as partes interessadas, formação de parcerias, desbloquear investimentos e lançar tecnologias e soluções, que "vão acelerar o desenvolvimento sustentável no mundo".

A edição deste ano da ADSW, criada em 2008, assinala igualmente o 15º aniversário do Prémio Zayed de Sustentabilidade - um prémio global dos Emirados Árabes Unidos pelo reconhecimento da excelência em sustentabilidade.